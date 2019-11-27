Азербайджан сократил до 0,9% объемы сжигания попутного газа на факелах - Абдуллаев

Азербайджан сократил объемы сжигания попутного газа на факелах до 0,9%, заявил президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев.
"SOCAR одной из первых присоединилась к инициативе Всемирного банка и ООН по сведению к нулю до 2030 года объёмов сжигания газа на факеле в ходе обычного процессе добычи. В 2018 году в Азербайджане этот показатель составил 1%, в 2019 году - 0,9%", - сказал Абдуллаев в среду на международной конференции «Роль Парижской договоренности в климатических изменениях и окружающей среде».
Он также сообщил, что с 2012 года с целью сбора выбрасываемого в атмосферу попутного газа реализовано три крупных проекта. «В результате ежегодно в Азербайджане 1 млрд кубометров попутного газа собирается и направляется потребителям», - отметил глава SOCAR.
Абдуллаев добавил, что SOCAR регулярно «держит под контролем» общий уровень сбора попутного газа совместными предприятиями и операционными компаниями, действующими в Азербайджане, и проводит соответствующие мониторинги.
Н.Аббасова
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