Азербайджан сократил до 0,9% объемы сжигания попутного газа на факелах - Абдуллаев

Азербайджан сократил объемы сжигания попутного газа на факелах до 0,9%, заявил президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев.

"SOCAR одной из первых присоединилась к инициативе Всемирного банка и ООН по сведению к нулю до 2030 года объёмов сжигания газа на факеле в ходе обычного процессе добычи. В 2018 году в Азербайджане этот показатель составил 1%, в 2019 году - 0,9%", - сказал Абдуллаев в среду на международной конференции «Роль Парижской договоренности в климатических изменениях и окружающей среде».

Он также сообщил, что с 2012 года с целью сбора выбрасываемого в атмосферу попутного газа реализовано три крупных проекта. «В результате ежегодно в Азербайджане 1 млрд кубометров попутного газа собирается и направляется потребителям», - отметил глава SOCAR.

Абдуллаев добавил, что SOCAR регулярно «держит под контролем» общий уровень сбора попутного газа совместными предприятиями и операционными компаниями, действующими в Азербайджане, и проводит соответствующие мониторинги.

Н.Аббасова