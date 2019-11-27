Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.872 RUR   0.0266 GBR   2.1852 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.41 0.40 Brent 64.27 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.11.2019 13:09

С-400 в Турции не должны пылиться на складах - глава МИД

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена отказываться от развертывания ЗРС С-400 российского производства, так нуждается в этих комплексах.

"Турция приобрела российские С-400 не для того, чтобы они пылились на складах. Анкара нуждается в системах ПВО", - приводит слова министра агентство "Анадолу".

Глава МИД Турции в очередной раз подчеркнул, что Анкара не брала обязательств отказаться от эксплуатации купленных у России систем.

Ранее стало известно, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку С-400, исключил Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35. США считают, что Россия может использовать передаваемые Анкаре С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, РАЗВЕРТЫВАНИЕ


Похожие новости


Чавушоглу: предложение о создании с США рабочей группы по С-400 остается в силе Тестирование ЗРК С-400 в Турции идет по плану - министр обороны Тема С-400 для Турции не имеет отношения к НАТО - Эрдоган Турция приступает к тестированию радаров C-400 - Bloomberg Анкара приобретала С-400 не для того, чтобы отказываться от возможности их использовать - глава оборонпрома Турции Эрдоган после переговоров с Трампом исключил отказ Турции от российских С-400

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]