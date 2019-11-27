С-400 в Турции не должны пылиться на складах - глава МИД

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена отказываться от развертывания ЗРС С-400 российского производства, так нуждается в этих комплексах.

"Турция приобрела российские С-400 не для того, чтобы они пылились на складах. Анкара нуждается в системах ПВО", - приводит слова министра агентство "Анадолу".

Глава МИД Турции в очередной раз подчеркнул, что Анкара не брала обязательств отказаться от эксплуатации купленных у России систем.

Ранее стало известно, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку С-400, исключил Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35. США считают, что Россия может использовать передаваемые Анкаре С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.