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Дальнее зарубежье 27.11.2019 13:25

Меркель не уйдет досрочно с поста канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отработает канцлерский срок до конца.

"Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать", - сказала она в среду, выступая в бундестаге.

В последние месяцы, на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у Меркель, в СМИ стали циркулировать данные о том, что она может решить досрочно покинуть пост канцлера.

Меркель в четвертый раз возглавила правительство ФРГ в 2018 году и должна проработать до 2021 года.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]