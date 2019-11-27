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Это интересно 27.11.2019 13:44

Китай обогнал США по количеству дипмиссий в мире - исследование

Китай в 2019 году увеличил количество своих дипломатических представительств в мире до 276, обогнав США и заняв первое место в мире по этому показателю, говорится в исследовании австралийского института Лоуи.

Институт на протяжении последних нескольких лет выпускает Global Diplomacy Index, так называемый "Глобальный дипломатический индекс". Согласно этому индексу, количество посольств и консульств США в 2019 году сократилось до 273.

На третьем месте в списке стран, где размещено наибольшее количество дипломатических миссий находится Франция (267), за ней следуют Япония (247) и Россия (242).

Тем не менее, США остаются страной, на территории которой размещено наиболее количество посольств и консульств иностранных государств. Всего в США находится 342 иностранных дипломатических представительств, в то время как в Китае их 256.

Исследование охватывает 61 страну, 724 города.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, США, ДИПМИССИИ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]