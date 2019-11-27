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Финансы 27.11.2019 13:49

Bank BTB планирует значительно нарастить кредитный портфель в 2020г

Азербайджанский Bank BTB в предстоящие годы намерен расширить деятельность в сфере корпоративного и розничного банкинга, заявил заместитель председатель правления банка Эмиль Рзаев.

«В ближайшие годы мы нацелились на расширение нашей деятельности в сфере корпоративного и розничного банкинга, а также предоставление комплексных финансовых услуг микро, малому и среднему бизнесу, в том числе семейным хозяйствам, которые являются частью этого бизнеса. Скажу заранее, что к концу 2020 года будет зафиксирован значительный рост в нашем кредитном портфеле», - отметил Рзаев в интервью пресс-службе банка.

Как сообщалось ранее, на 30 сентября 2019 года кредитный портфель банка оценивается 185,887 млн манатов.

Рзаев отметил, что финансовые показатели банка «достаточно хорошие и продолжают расти», несмотря на недавнее увеличение расходов на новые проекты развития, наблюдается стабильный рост доходов, что является положительным результатом от реализованных проектов.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за 9 месяцев 2019 года чистая прибыль банка увеличилась более чем в 2 раза, кредитный портфель вырос на 15%, а депозитный портфель - на 8%. Около 50% кредитного портфеля банка составляют кредиты реальному сектору, который, как ожидается, будет увеличиваться. Основная цель в формулировании финансовых целей заключается в обеспечении диверсификации доходов и поддержке устойчивого развития банка. Наши амбициозные планы на следующие годы сформированы, и я верю, что благодаря нашей профессиональной команде мы сможем с успехом достичь всех поставленных целей», - отметил глава банка.

Рзаев добавил, что банк продолжит расширять применение новейших технологий и развивать управление собственными рисками.

«Я хотел бы отметить, что цифровизация требует дистанционной аутентификации клиентов с помощью электронных средств, выполнения новых задач в качестве решения их потребностей и проблем в индивидуальном порядке, а также строения систем управления возможных рисков. В последние годы мы тщательно проанализировали отмеченный вопрос и четко определили, какие задачи должна решить наша стратегия. Для этого в нашем банке сформирован департамент по управлению рисками с 15 опытными сотрудниками. Для каждого направления риска проводятся работы по оценке и контролю рисков. Следующая цель нашего банка – поэтапно усовершенствовать системы контроля над рисками и внедрить инструменты системной безопасности», - отметил глава банка.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов

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Тэги: БАНК, СТРАТЕГИЯ, ПЛАНЫ


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