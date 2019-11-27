Минск опасается увеличения цены российского газа в 2020г

Российская сторона может повысить цену газа для Белоруссии в 2020 году с текущего уровня в $127 за 1 тыс. куб. м, сообщил заместитель министра энергетики Белоруссии Вадим Закревский.

"Они (российская сторона - ИФ) не готовы пока пересматривать условия, которые сформированы для "Газпрома". Сейчас у нас $127 за 1 тыс. куб. м. Эта цена должна быть пересмотрена. Она (цена на газ с 2020 года - ИФ) может получиться и больше", - сказал Закревский журналистам в среду в Минске.

"Может получиться и так, что они ("Газпром" - ИФ) рассчитают цену на более высоком уровне", - добавил замминистра.

Он считает, что такой подход противоречит принципам интеграции. "Зачем тогда мы к 2021 году (планируемый срок ввода в действие интеграционных дорожных карт - ИФ) выстраиваем? Чтобы эти колебания допустить?" - задал вопрос Закревский.

Комментируя позиции сторон, замминистра отметил: "Мы предлагаем системное решение этого вопроса раз и навсегда на всех уровнях, чтобы была привязка к чему-то понятному". "Российская сторона всегда подчеркивает, что они намерены жить в рыночных условиях, когда будет отменено ценовое регулирование на энергоносители. Но пока они его сохраняют", - заявил представитель Минэнерго.

В результате российская сторона намерена ежегодно пересматривать цену на газ, сказал Закревский. "Если у нас (с Россией - ИФ) прозрачные отношения и подходы выстраиваются, то они должны быть понятными, что мы и предлагаем", - отметил замминистра.

По его словам, в качестве привязки цены на газ белорусская сторона предлагает "либо ценовой пояс, либо другие индикаторы, которые будут формироваться на российском рынке". При этом ключевым требованием белорусской стороны остаются равные условия для субъектов хозяйствования, в том числе, по газу, заявил замминистра.

Он также сообщил, что Белоруссия рассчитывает на цену на газ с 2020 года на уровне Смоленской области. "У нас и сейчас в принципе идет привязка (цены на газ - ИФ) к уровню Смоленской области. Да, мы этот вопрос обсуждаем (сохранение привязки к уровню цен для Смоленской области - ИФ)", - сказал Закревский.

В апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса Белоруссия и Россия согласовали фиксированную цену поставок газа - $129 за 1 тыс. куб. м в 2018 году и $127 - в 2019 году. Цена газа со следующего года для Минска остается неопределенной.