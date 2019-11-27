Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.872 RUR   0.0266 GBR   2.1852 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.41 0.40 Brent 64.27 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.11.2019 16:31

Германия к началу 2030-х годов увеличит расходы на оборону до отметки в 2% ВВП - Меркель

Германия к началу 2030-х годов увеличит собственные оборонные расходы до 2% ВВП, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По сообщению европейских СМИ, по словам Меркель, уже к 2024 году Германия будет тратить 1,5% ВВП на оборону.

По данным агентства Bloomberg, Меркель отметила, что Европа слишком слаба, чтобы самостоятельно, без США, защищать себя.

"Сейчас Европа не может самостоятельно себя защитить, мы зависим от этого трансатлантического союза, и поэтому для нас правильно работать на этот альянс и брать на себя больше ответственности", - отметила она.

В настоящее время в НАТО ведется работа над тем, чтобы все члены альянса тратили не менее 2% на оборону. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ФРГ как раз за недостаточный оборонный бюджет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАТО, РАСХОДЫ, МЕРКЕЛЬ


Похожие новости


Оборонные расходы Германии к 2024 году могут достичь 1,5% от ВВП - Меркель Меркель выступает за сохранение акта РФ и НАТО и канала для переговоров Ишингер заявил о необходимости конкретных шагов к вступлению Грузии в НАТО Генсек НАТО будет участвовать в заседании правительства ФРГ НАТО в данный момент изучает вопрос о вступлении в международную коалицию против ИГ - Меркель Столтенберг призывает Германию больше инвестировать в безопасность

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]