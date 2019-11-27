Германия к началу 2030-х годов увеличит расходы на оборону до отметки в 2% ВВП - Меркель

Германия к началу 2030-х годов увеличит собственные оборонные расходы до 2% ВВП, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По сообщению европейских СМИ, по словам Меркель, уже к 2024 году Германия будет тратить 1,5% ВВП на оборону.

По данным агентства Bloomberg, Меркель отметила, что Европа слишком слаба, чтобы самостоятельно, без США, защищать себя.

"Сейчас Европа не может самостоятельно себя защитить, мы зависим от этого трансатлантического союза, и поэтому для нас правильно работать на этот альянс и брать на себя больше ответственности", - отметила она.

В настоящее время в НАТО ведется работа над тем, чтобы все члены альянса тратили не менее 2% на оборону. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ФРГ как раз за недостаточный оборонный бюджет.