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Меркель призывает к единому европейскому подходу к Китаю

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что странам Европейского Союза следует занять единую позицию по отношению к Китаю, сообщает Associated Press.

По словам Меркель, одна из самых серьезных опасностей заключается в том, что каждая европейская страна сейчас придерживается собственной политики в отношении Китая, и европейцы направляют Пекину противоречивые сигналы.

"Для Китая это не катастрофично, зато это катастрофично для нас в Европе", - сказала она.

Также канцлер ФРГ прокомментировала выборы в органы местного самоуправления в Гонконге, которые состоялись на минувших выходных. По итогам голосования большинство мест в местных советах получили кандидаты, выступающие за демократию.

"Это хороший знак, что выборы в Гонконге прошли так мирно", - заявила Меркель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, КАНЦЛЕР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]