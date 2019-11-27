Меркель призывает к единому европейскому подходу к Китаю

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что странам Европейского Союза следует занять единую позицию по отношению к Китаю, сообщает Associated Press.
По словам Меркель, одна из самых серьезных опасностей заключается в том, что каждая европейская страна сейчас придерживается собственной политики в отношении Китая, и европейцы направляют Пекину противоречивые сигналы.
"Для Китая это не катастрофично, зато это катастрофично для нас в Европе", - сказала она.
Также канцлер ФРГ прокомментировала выборы в органы местного самоуправления в Гонконге, которые состоялись на минувших выходных. По итогам голосования большинство мест в местных советах получили кандидаты, выступающие за демократию.
"Это хороший знак, что выборы в Гонконге прошли так мирно", - заявила Меркель.
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