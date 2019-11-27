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СНГ 27.11.2019 17:10

Обвинение просит 15 лет лишения свободы для экс-премьера Киргизии Исакова по делу о коррупции

Государственное обвинение просит приговорить к 15 годам лишения свободы бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исаков, обвиняемого в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

"Свердловским районным судом Бишкека окончено судебное исследование материалов дела по обвинению Сапара Исакова в совершении преступления, связанного с коррупцией при модернизации ТЭЦ Бишкека, в связи с чем суд перешел к прениям сторон", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе генеральной прокуратуры Киргизии.

В ходе прений сторон государственные обвинители, с учетом отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств, просили суд признать Исакова виновными и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона обвинения также просит суд лишить бывшего главу правительства дипломатического ранга, ордена "Манас" II степени, а также права занимать должности в государственных органах сроком на три года, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Другого бывшего премьер-министра Киргизии Жанторо Сатыбалдиева, который также является фигурантом дела о коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ, гособвинители просят приговорить к 11 годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года, заявили в ведомстве.

"Бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева с учетом принятых во внимание обстоятельств, смягчающих наказание, в виде возмещения ущерба государству в размере 100 млн сомов ($1,4 млн) приговорить к штрафу 5 млн сомов ($71 тыс.), с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года", - говорится в заявлении гособвинения, которое приводит пресс-служба Генпрокуратуры Киргизии.

Дело о коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ было возбуждено в январе 2018 года и касается китайского кредита в размере $386 млн. Фигурантами дела являются два бывших премьер-министра Киргизии, экс-глава Минэнерго республики и еще ряд бывших высокопоставленных чиновников. Их обвиняют в нанесении ущерба государству в размере $111 млн при заключении контракта с китайской компанией.

15 августа Военная прокуратура Киргизии предъявила обвинение в коррупции при модернизации столичной электроцентрали бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, который был арестован 8 августа.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ОБВИНЕНИЕ, СРОК


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