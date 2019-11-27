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СНГ 27.11.2019 17:31

Путин в четверг примет участие в заседании СКБ ОДКБ в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин посетит в четверг, 28 ноября, Киргизскую Республику для участия в очередном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках Организации, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам", - говорится в сообщении.

В ходе заседания, отмечается в сообщении, Путин обозначит приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КИРГИЗИЯ, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]