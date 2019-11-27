Путин в четверг примет участие в заседании СКБ ОДКБ в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин посетит в четверг, 28 ноября, Киргизскую Республику для участия в очередном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках Организации, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам", - говорится в сообщении.

В ходе заседания, отмечается в сообщении, Путин обозначит приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году.