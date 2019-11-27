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Дальнее зарубежье 27.11.2019 17:42

Вторая в ЕС площадка для техобслуживания SSJ-100 откроется в аэропорту Белграда

Сербский провайдер Jat Tehnika получил право выполнять линейное (оперативное) и базовое техобслуживание российского самолета SSJ-100.

В середине ноября компания получила соответствующее одобрение Европейского агентства безопасности полетов, сообщается на ее сайте. Обслуживание "суперджетов" будет доступно на площадке Jat Tehnika в аэропорту Белграда им. Николы Теслы.

Центр будет работать при поддержке "дочки" АО "Гражданские самолеты Сухого" - SuperJet International (SJI), отмечается в сообщении. До сих пор SJI (находится в Венеции) была единственным в Европе провайдером ТО "суперджетов".

В октябре первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявлял, что ГСС ведут переговоры о поставках SSJ-100 сербскому нацперевозчику Air Serbia. Количество самолетов он не уточнял.

Российские авиакомпании эксплуатируют чуть более 100 "суперджетов", 49 из них - у "Аэрофлота". За рубежом SSJ-100 имеются в парках мексиканской Interjet, несколько VIP-версий есть у королевских ВВС Таиланда и госструктур Казахстана.

Менее трех лет SSJ-100 эксплуатировала ирландская авиакомпания Cityjet. Год назад ГСС сообщали о планах поставить 15 "суперджетов" словенской Adria Airways, но сделка так и не состоялась: производитель объяснял это финансовыми проблемы перевозчика.

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Тэги: РОССИЯ, SSJ100, РЕМОНТ, ЕВРОПА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]