Вторая в ЕС площадка для техобслуживания SSJ-100 откроется в аэропорту Белграда

Сербский провайдер Jat Tehnika получил право выполнять линейное (оперативное) и базовое техобслуживание российского самолета SSJ-100.
В середине ноября компания получила соответствующее одобрение Европейского агентства безопасности полетов, сообщается на ее сайте. Обслуживание "суперджетов" будет доступно на площадке Jat Tehnika в аэропорту Белграда им. Николы Теслы.
Центр будет работать при поддержке "дочки" АО "Гражданские самолеты Сухого" - SuperJet International (SJI), отмечается в сообщении. До сих пор SJI (находится в Венеции) была единственным в Европе провайдером ТО "суперджетов".
В октябре первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявлял, что ГСС ведут переговоры о поставках SSJ-100 сербскому нацперевозчику Air Serbia. Количество самолетов он не уточнял.
Российские авиакомпании эксплуатируют чуть более 100 "суперджетов", 49 из них - у "Аэрофлота". За рубежом SSJ-100 имеются в парках мексиканской Interjet, несколько VIP-версий есть у королевских ВВС Таиланда и госструктур Казахстана.
Менее трех лет SSJ-100 эксплуатировала ирландская авиакомпания Cityjet. Год назад ГСС сообщали о планах поставить 15 "суперджетов" словенской Adria Airways, но сделка так и не состоялась: производитель объяснял это финансовыми проблемы перевозчика.
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