Президент Литвы разъяснил Зеленскому позицию Вильнюса по Белорусской АЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что не стремился убедить украинского коллегу Владимира Зеленского не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, а рассказал лишь о позиции Литвы.

"Культура строительство на этой станции, ну, совершенно неудовлетворительная, это мягко говоря", - сказал Науседа журналистам в среду в Вильнюсе после встречи с Зеленским.

По его словам, провести в жизнь требования безопасности на БелАЭС до ввода ее в эксплуатацию призывает не только Литва, но и весь Евросоюз (ЕС).

Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что услышал предупреждение Литвы относительно строящейся в белорусском Островце БелАЭС. При этом он не стал комментировать, будет ли его страна и в дальнейшем покупать электроэнергию из Белоруссии.

Зеленский пообещал обсудить этот вопрос с министром энергетики Украины.

"Я сказал, что услышал этот сигнал. Я сказал, что я обязательно сяду с министром энергетики (...), и мы обсудим этот вопрос", - сказал украинский президент.

"Все, что для вас важно и что касается вопросов безопасности, важно и для украинцев", - добавил он.

Литва с начала 2016 года стремится убедить страны-члены ЕС присоединиться к эмбарго белорусского электричества, однако другие страны Балтии такие шаги не предприняли, напоминает агентство BNS.

Эксперты признают, что электроэнергия с БелАЭС теоретически может попадать на общий рынок через Россию и Латвию.

Белорусские власти утверждают, что станция может быть введена в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Они отклоняют претензии Литвы о несоблюдении стандартов безопасности.