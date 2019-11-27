Президент Литвы разъяснил Зеленскому позицию Вильнюса по Белорусской АЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что не стремился убедить украинского коллегу Владимира Зеленского не покупать электроэнергию с Белорусской АЭС, а рассказал лишь о позиции Литвы.
"Культура строительство на этой станции, ну, совершенно неудовлетворительная, это мягко говоря", - сказал Науседа журналистам в среду в Вильнюсе после встречи с Зеленским.
По его словам, провести в жизнь требования безопасности на БелАЭС до ввода ее в эксплуатацию призывает не только Литва, но и весь Евросоюз (ЕС).
Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что услышал предупреждение Литвы относительно строящейся в белорусском Островце БелАЭС. При этом он не стал комментировать, будет ли его страна и в дальнейшем покупать электроэнергию из Белоруссии.
Зеленский пообещал обсудить этот вопрос с министром энергетики Украины.
"Я сказал, что услышал этот сигнал. Я сказал, что я обязательно сяду с министром энергетики (...), и мы обсудим этот вопрос", - сказал украинский президент.
"Все, что для вас важно и что касается вопросов безопасности, важно и для украинцев", - добавил он.
Литва с начала 2016 года стремится убедить страны-члены ЕС присоединиться к эмбарго белорусского электричества, однако другие страны Балтии такие шаги не предприняли, напоминает агентство BNS.
Эксперты признают, что электроэнергия с БелАЭС теоретически может попадать на общий рынок через Россию и Латвию.
Белорусские власти утверждают, что станция может быть введена в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Они отклоняют претензии Литвы о несоблюдении стандартов безопасности.
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