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Дальнее зарубежье 27.11.2019 18:15

Минобороны ФРГ извинилось за публикацию в Instagram фото военной формы со свастикой

Глава пресс-службы минобороны Германии Кристиан Тильс извинился за публикацию с формой вермахта со свастикой в официальном аккаунте бундесвера в соцсети Instagram.

"Это была форма из фильма "Операция "Валькирия"" с Томом Крузом, это кинореквизит. Это ужасная ошибка, с тем, кто это сделал, я уже сегодня лично поговорил. Это очень досадный случай недомыслия, этого не должно было случиться", - сказал Тильс журналистам в Берлине в среду.

По его словам, пресс-служба минобороны проверяет, как улучшить механизмы контроля качества и уровень подготовки молодых сотрудников, которые занимаются в пресс-службе социальными СМИ.

Публикация была сделана в формате истории. На опубликованной накануне фотографии была изображена форма майора вермахта со свастикой и орденом "Железный крест". Фотография была подписана как "ретро", она была сделана на выставке в военно-историческом музее Дрездена. Пресс-служба удалила публикацию после того, как ее заметили СМИ.

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Тэги: ФРГ, МИНОБОРОНЫ, СОЦСЕТЬ, ФОТО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]