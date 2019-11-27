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Транспорт и связь 27.11.2019 16:26

Представители морского порта Мумбай обсудят в Баку вопросы контейнерных перевозок

Делегация в составе представителей Мумбайского порта и Контейнерной корпорации Индии (CONCOR) прибудет в четверг в Баку, заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.

«Делегация, состоящая из представителей Мумбайского порта и Контейнерной корпорации Индии (CONCOR), 28 ноября прибудет в Баку», - сказал Гурбанов в ходе встречи с послом Индии в Азербайджане Бавитлунгом Ванлалвавной.

Глава АЖД отметил, что имеются все возможности для предоставления услуг, связанных с организацией грузоперевозок по железным дорогам в Азербайджане и Индии и подчеркнул важность налаживания торговых отношений межу морскими портами Азербайджана и Индии.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Индия тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках двух международных транспортных коридоров - Север-Юг и Юг-Запад.

«Реализация проекта Север-Юг является историческим фактом, так как он соединяет Индию с Ближним Востоком, Кавказом, Центральной Азией, Россией и странами Европы. Этот маршрут оптимален и выгоден с экономической точки зрения», - сказал Гурбанов.

В свою очередь, Ванлалвавна отметил, что транспортный коридор Север-Юг при существующих тарифах создает экономию на 30-40%, с учетом временного фактора экономия достигает 50%.

Мумбайский порт является крупнейшим морским портом Индии и 24 по грузообороту портом среди 100 крупнейших контейнерных портов мира.

Порт обрабатывает почти 65% от общего объёма индийских контейнерных экспортно-импортных грузов.

Container Corporation of India Ltd (CONCOR) является контейнерным терминалом

Мумбайского порта.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИНДИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, КОНТЕЙНЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]