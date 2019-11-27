Представители морского порта Мумбай обсудят в Баку вопросы контейнерных перевозок

Делегация в составе представителей Мумбайского порта и Контейнерной корпорации Индии (CONCOR) прибудет в четверг в Баку, заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.
«Делегация, состоящая из представителей Мумбайского порта и Контейнерной корпорации Индии (CONCOR), 28 ноября прибудет в Баку», - сказал Гурбанов в ходе встречи с послом Индии в Азербайджане Бавитлунгом Ванлалвавной.
Глава АЖД отметил, что имеются все возможности для предоставления услуг, связанных с организацией грузоперевозок по железным дорогам в Азербайджане и Индии и подчеркнул важность налаживания торговых отношений межу морскими портами Азербайджана и Индии.
В ходе встречи было подчеркнуто, что Индия тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках двух международных транспортных коридоров - Север-Юг и Юг-Запад.
«Реализация проекта Север-Юг является историческим фактом, так как он соединяет Индию с Ближним Востоком, Кавказом, Центральной Азией, Россией и странами Европы. Этот маршрут оптимален и выгоден с экономической точки зрения», - сказал Гурбанов.
В свою очередь, Ванлалвавна отметил, что транспортный коридор Север-Юг при существующих тарифах создает экономию на 30-40%, с учетом временного фактора экономия достигает 50%.
Мумбайский порт является крупнейшим морским портом Индии и 24 по грузообороту портом среди 100 крупнейших контейнерных портов мира.
Порт обрабатывает почти 65% от общего объёма индийских контейнерных экспортно-импортных грузов.
Container Corporation of India Ltd (CONCOR) является контейнерным терминалом
Мумбайского порта.
Б.Рустамбеков
Президент Азербайджана поздравил Клауса Йоханниса с переизбранием на пост главы Румынии
ВС Армении обстреливали позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Армения распространяет дезинформацию о «попытке» диверсии азербайджанской армии – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,9 млн манатов на капремонт автомобильных дорог в Хырдалане
Президент Алиев соболезнует Мете в связи с жертвами землетрясения в Албании
В Беларуси в декабре выпустят в обращение марку «Меликмамед»
ИВ Ленкоранского района привлекла R AND X для смены кровли 90 жилых домов за 2,3 млн манатов
Строительство автодороги Губа-Хыналыг завершится в 2020г
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
Байден по-прежнему пользуется наибольшей популярностью среди кандидатов от демократов в президенты США - опрос
Возобновление прямого авиасообщения между РФ и Грузией было бы шагом в правильном направлении - глава грузинского МИД
Банду "черных риэлторов", обвиняемых в убийстве девяти человек, судят в Тверской области
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Программа Azerbaijan Digital Hub внесет вклад в развитие Стартапов
Последние новинки от Nar на выставке “BakuTel-2019”
Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г