Представители морского порта Мумбай обсудят в Баку вопросы контейнерных перевозок

Делегация в составе представителей Мумбайского порта и Контейнерной корпорации Индии (CONCOR) прибудет в четверг в Баку, заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.

«Делегация, состоящая из представителей Мумбайского порта и Контейнерной корпорации Индии (CONCOR), 28 ноября прибудет в Баку», - сказал Гурбанов в ходе встречи с послом Индии в Азербайджане Бавитлунгом Ванлалвавной.

Глава АЖД отметил, что имеются все возможности для предоставления услуг, связанных с организацией грузоперевозок по железным дорогам в Азербайджане и Индии и подчеркнул важность налаживания торговых отношений межу морскими портами Азербайджана и Индии.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Индия тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках двух международных транспортных коридоров - Север-Юг и Юг-Запад.

«Реализация проекта Север-Юг является историческим фактом, так как он соединяет Индию с Ближним Востоком, Кавказом, Центральной Азией, Россией и странами Европы. Этот маршрут оптимален и выгоден с экономической точки зрения», - сказал Гурбанов.

В свою очередь, Ванлалвавна отметил, что транспортный коридор Север-Юг при существующих тарифах создает экономию на 30-40%, с учетом временного фактора экономия достигает 50%.

Мумбайский порт является крупнейшим морским портом Индии и 24 по грузообороту портом среди 100 крупнейших контейнерных портов мира.

Порт обрабатывает почти 65% от общего объёма индийских контейнерных экспортно-импортных грузов.

Container Corporation of India Ltd (CONCOR) является контейнерным терминалом

Мумбайского порта.

Б.Рустамбеков