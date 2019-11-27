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Дальнее зарубежье 27.11.2019 18:48

Недовольные фермеры заблокировали Елисейские поля в Париже и требуют встречи с Макроном

Протестующие французские фермеры в среду перекрыли одну из главных улиц французской столицы - Елисейские поля, сообщают парижские СМИ.

Участники протестов вышли на Елисейские поля с флагами профсоюзов, ограничив проезд автомобилей, и разбросали на проезжей части сено.

"Идея заключается в том, чтобы выразить здесь нашу позицию с тем, чтобы затем нас принял Эмманюэль Макрон. Пока у нас не будет ответов относительно встречи и решений наших проблем, мы не сдвинемся с места", - сказал президент профсоюза фермеров FDSEA.

Между тем, около 1 тыс. тракторов выстроились вдоль центральных магистралей, ведущих в Париж, тем самым частично блокировав въезд автотранспорта в столицу.

Фермеры протестуют против ряда мер, которые, по их мнению, сильно бьют по сельхозпроизводителям Франции. В частности, речь идет о заключенных международных соглашениях по торговле, директивах, вносящих ограничений в их работу в стране, возрастающей конкуренции со стороны иностранных производителей.

Кроме того, недовольство у участников акции вызывает неполное применение во Франции принятого в 2018 году закона Egalim. Он призван защитить интересы сельхозпроизводителей и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам питания.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФЕРМЕРЫ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]