Недовольные фермеры заблокировали Елисейские поля в Париже и требуют встречи с Макроном

Протестующие французские фермеры в среду перекрыли одну из главных улиц французской столицы - Елисейские поля, сообщают парижские СМИ.
Участники протестов вышли на Елисейские поля с флагами профсоюзов, ограничив проезд автомобилей, и разбросали на проезжей части сено.
"Идея заключается в том, чтобы выразить здесь нашу позицию с тем, чтобы затем нас принял Эмманюэль Макрон. Пока у нас не будет ответов относительно встречи и решений наших проблем, мы не сдвинемся с места", - сказал президент профсоюза фермеров FDSEA.
Между тем, около 1 тыс. тракторов выстроились вдоль центральных магистралей, ведущих в Париж, тем самым частично блокировав въезд автотранспорта в столицу.
Фермеры протестуют против ряда мер, которые, по их мнению, сильно бьют по сельхозпроизводителям Франции. В частности, речь идет о заключенных международных соглашениях по торговле, директивах, вносящих ограничений в их работу в стране, возрастающей конкуренции со стороны иностранных производителей.
Кроме того, недовольство у участников акции вызывает неполное применение во Франции принятого в 2018 году закона Egalim. Он призван защитить интересы сельхозпроизводителей и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам питания.
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