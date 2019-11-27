Белоруссия в 2019г удвоит экспорт электроэнергии, в перспективе возможен рост до 4 млрд кВт.ч - Минэнерго

Белоруссия в 2019 году экспортирует около 2 млрд кВт.ч электроэнергии, что практически в 2 раза больше, чем в 2018 году, сообщил заместитель министра энергетики Белоруссии Вадим Закревский журналистам в среду в Минске.

"По итогам года общий объем экспорта электроэнергии может составить 2 млрд кВт.ч. В прошлом было около 1 млрд кВт.ч. Экспорт теоретически может вырасти и до 4 млрд кВт.ч", - сказал Закревский.

По его словам, в текущем году электроэнергия экспортируется в страны Балтии и на Украину. При этом замминистра подчеркнул, что Украина по сравнению с Балтией является для Белоруссии премиальным рынком. "Перевес выгоды в поставках электроэнергии на Украину по сравнению с Балтией огромен. Это 80 на 20. Сейчас сложилась такая цена на белорусскую энергию, что для украинцев она выгодна. Белоруссия при этом не демпингует и продает с выгодой", - отметил замминистра.

Закревский также сообщил, что Белоруссия хотела бы экспортировать электроэнергию в Польшу. Однако, продолжил он, "со стороны Польши линия (ЛЭП - ИФ) пока разобрана, и это политический вопрос". "Польская сторона сейчас не хочет пускать к себе белорусского поставщика", - отметил замминистра. При этом он считает такую "ситуацию ненормальной, потому что мы торгуем с Польшей широким перечнем товаров, почему электроэнергия исключение - непонятно".

Замминистра также сообщил, что с учетом ожидаемого ввода БелАЭС в республике планируется увеличить потребление электроэнергии на 12,5% к 2025 году. "Сейчас принято достаточно мер по росту электропотребления в стране. Мы ожидаем к 2025 году уровень потребления около 44-45 млрд кВт.ч, то есть плюс 5 млрд кВт.ч к тому объему, который у нас сейчас фиксируется", - сказал он.

Одновременно с ростом производства электроэнергии на БелАЭС из системы "Белэнерго" будут выводиться неэффективные мощности по генерации. "Рано или поздно мы просто выведем мощности, эквивалентные мощности атомной станции. Зачем мы строим АЭС? Чтобы заместить неэффективные и морально устаревшие мощности белорусской энергосистемы. После ввода атомной станции, ее интеграции, постепенно к 2030 году мы выведем устаревшее оборудование из эксплуатации. До 2025 года уже определен вывод из эксплуатации около 1 ГВт мощностей", - отметил Закревский.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физпуск первого энергоблока запланирован на первый квартал 2020 года, второго - до конца 2020 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"). Проект строительства станции вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей Белоруссии. Самым яростным противником проекта выступает Литва, которая в настоящее время является крупнейшим импортером электроэнергии из Белоруссии.