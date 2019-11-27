В результате взрыва на химзаводе в Техасе пострадали три человека

Минимум три человека получили ранения в результате взрыва на заводе химической компании TPC Group в Техасе, сообщает в среду агентство Associated Press.
Взрыв произошел в ночь на среду по техасскому времени на заводе в городе Порт-Нечес, где производятся химические продукты, а также продукты из нефтяного сырья.
TPC Group сообщила, что весь персонал завода эвакуировали, три человека получают медицинскую помощь после ранений.
Из-за взрыва на заводе разгорелся пожар, в домах в радиусе нескольких километров выбило стекла.
Жителей домов, расположенных ближе, чем в километре от завода, обязали покинуть свое жилье. Пожарные посоветовали остальным жителям домов, расположенных недалеко от завода, не выходить из помещения, закрыть окна, отключить отопление и кондиционеры.
По данным американских СМИ, в результате пожара пострадали именно сотрудники завода: один из них получил ожоги, и его отправили на вертолете в больницу Хьюстона. Еще один рабочий сломал запястье, другой - ногу.
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