Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.872 RUR   0.0266 GBR   2.1852 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.41 0.40 Brent 64.27 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.11.2019 19:15

В результате взрыва на химзаводе в Техасе пострадали три человека

Минимум три человека получили ранения в результате взрыва на заводе химической компании TPC Group в Техасе, сообщает в среду агентство Associated Press.

Взрыв произошел в ночь на среду по техасскому времени на заводе в городе Порт-Нечес, где производятся химические продукты, а также продукты из нефтяного сырья.

TPC Group сообщила, что весь персонал завода эвакуировали, три человека получают медицинскую помощь после ранений.

Из-за взрыва на заводе разгорелся пожар, в домах в радиусе нескольких километров выбило стекла.

Жителей домов, расположенных ближе, чем в километре от завода, обязали покинуть свое жилье. Пожарные посоветовали остальным жителям домов, расположенных недалеко от завода, не выходить из помещения, закрыть окна, отключить отопление и кондиционеры.

По данным американских СМИ, в результате пожара пострадали именно сотрудники завода: один из них получил ожоги, и его отправили на вертолете в больницу Хьюстона. Еще один рабочий сломал запястье, другой - ногу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЗАВОД, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Volvo открыл свой первый завод в США В США горит химический завод, власти эвакуируют население близлежащих районов - ТВ Toyota и Mazda инвестируют $1,6 млрд в строительство завода в США GM впервые за 6 лет сокращает сотрудников На нефтезаводе в Калифорнии произошел взрыв

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]