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Регион 27.11.2019 19:42

Возобновление прямого авиасообщения между РФ и Грузией было бы шагом в правильном направлении - глава грузинского МИД

Грузия могла бы только приветствовать решение РФ о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, заявил в среду глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

"Если будут восстановлены полеты, то это будет шаг в правильном направлении", - сказал министр в эфире телеканала "Имеди" из Страсбурга.

"Мы будем только приветствовать, если это произойдет своевременно. Думаю, это даже запоздало", - заявил Залкалиани.

Вместе с тем грузинский дипломат отметил, что ни у одного гражданина РФ и ни у одного другого международного визитера не возникало никаких проблем во время пребывания в Грузии.

Проблемы не будут возникать и в будущем, пообещал Залкалиани, отметив, что "свобода передвижения между народами - это те фундаментальные права, искусственное ограничение которых неправильно".

Ранее в среду "Известия" со ссылкой на информированный источник сообщили, что "авиасообщение между Россией и Грузией, скорее всего, восстановят уже в первой половине 2020 года". По словам источника, до Нового года возобновить рейсы между РФ и Грузией (а такая возможность рассматривалась) не позволила политическая ситуация в республике, где оппозиция проводит акции протеста.

Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

Регулярное авиасообщение между РФ и Грузией ранее прерывалось в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, МИД


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