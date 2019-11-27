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Регион 27.11.2019 16:54

Армянские политики призвали официальный Ереван признать геноцид украинцев

В Ереване состоялась конференция «Голодомор 1932-1933 годов в Украине - геноцид украинского народа».

По данным армянских СМИ, мероприятие было организовано Федерацией украинцев Армении «Украина» совместно с посольством Украины в Ереване.

На конференции приняли участие посол и сотрудники украинского посольства, аккредитованные в Армении иностранные дипломаты, представители отдельных политических сил и экспертного сообщества Армении.

Выступивший на конференции председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян заявил, что признание Голодомора геноцидом, является для армян абсолютной необходимостью: «Именно Украина является для европейски мыслящих армян ориентиром борьбы против империализма и колониализма, от которого страдают наши народы».

При этом Хзмалян сверхзадачей назвал разармянивание Армении и разукраинивание Украины: «Когда в Кремле сейчас говорят «ведь не одни только украинцы умирали»… Дело в том, что это ведь, собственно, и было задачей: уничтожить саму идею национальности. И если убивали русских, это делали для того, чтобы они перестали чувствовать себя русскими».

По словам же политолога Рубена Меграбяна, борьба за признание Голодомора геноцидом – «не только акт восстановления справедливости, но и решение очень важной задачи: обеспечения гарантии неповторения». «Для меня очевидно, что это был задуманный и осуществленный государством, госслужащими, под контролем государства, акт государственного террора в отношении украинского народа, имеющий целью сломить дух, волю к сопротивлению и подчинить имперской воле именно тот сегмент украинства, который является носителем сопротивления», - сказал Меграбян.

«Русские могли бы сказать – как это делают порядочные русские, — что, да, Голодомор, прежде всего, носил антиукраинский характер, но были жертвы также и в других регионах. А у них другая позиция, которая, к сожалению, может стать фундаментом для повторения этих же преступлений», - заявил лидер Объединения «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, УКРАИНА, ГОЛОДОМОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]