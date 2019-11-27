Армянские политики призвали официальный Ереван признать геноцид украинцев

В Ереване состоялась конференция «Голодомор 1932-1933 годов в Украине - геноцид украинского народа».
По данным армянских СМИ, мероприятие было организовано Федерацией украинцев Армении «Украина» совместно с посольством Украины в Ереване.
На конференции приняли участие посол и сотрудники украинского посольства, аккредитованные в Армении иностранные дипломаты, представители отдельных политических сил и экспертного сообщества Армении.
Выступивший на конференции председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян заявил, что признание Голодомора геноцидом, является для армян абсолютной необходимостью: «Именно Украина является для европейски мыслящих армян ориентиром борьбы против империализма и колониализма, от которого страдают наши народы».
При этом Хзмалян сверхзадачей назвал разармянивание Армении и разукраинивание Украины: «Когда в Кремле сейчас говорят «ведь не одни только украинцы умирали»… Дело в том, что это ведь, собственно, и было задачей: уничтожить саму идею национальности. И если убивали русских, это делали для того, чтобы они перестали чувствовать себя русскими».
По словам же политолога Рубена Меграбяна, борьба за признание Голодомора геноцидом – «не только акт восстановления справедливости, но и решение очень важной задачи: обеспечения гарантии неповторения». «Для меня очевидно, что это был задуманный и осуществленный государством, госслужащими, под контролем государства, акт государственного террора в отношении украинского народа, имеющий целью сломить дух, волю к сопротивлению и подчинить имперской воле именно тот сегмент украинства, который является носителем сопротивления», - сказал Меграбян.
«Русские могли бы сказать – как это делают порядочные русские, — что, да, Голодомор, прежде всего, носил антиукраинский характер, но были жертвы также и в других регионах. А у них другая позиция, которая, к сожалению, может стать фундаментом для повторения этих же преступлений», - заявил лидер Объединения «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян.
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