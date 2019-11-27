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СНГ 27.11.2019 19:26

Банду "черных риэлторов", обвиняемых в убийстве девяти человек, судят в Тверской области

Тверской областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении группы "черных риэлторов", обвиняемых в убийстве девяти человек, сообщила в среду пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

В преступную группу входило 15 жителей Московской и Тверской областей.

"Следствием установлено, что в декабре 2012 года житель Тверской области (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью) создал организованную преступную группу, в состав которой вошли люди из его близкого окружения и знакомые", - говорится в сообщении.

Он лично ставил перед ними цели и задачи, участвовал в разработке планов преступной деятельности, в подготовке к совершению преступлений, в том числе принимая непосредственное участие в них, а также распределял полученные преступным путем доходы.

Под внимание участников преступной группы, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане, имеющие в собственности квартиры в Москве. Им предлагали купить более дешевую квартиру в Тверской области, а разницу оставить себе.

Как подчеркнули в СКР, группа действовала с особой жестокостью и цинизмом, убивая для запугивания хозяев жилья членов их семей.

После того, как владельцы жилья подписывали необходимые документы по купле-продаже квартир, преступники поили москвичей спиртным, в которое подмешивали снотворное. Затем их убивали - некоторых утопили, других закопали живыми в землю или расстреляли на территории кладбища в Тверской области.

После этого тщательно скрывали следы преступлений, устанавливая ограды и кресты с соседних могил на место захоронения убитых.

Всего жертвами бандитов стали девять человек.

Деятельность преступной группы была пресечена в марте 2018 года.

Следствием было установлено незаконное отчуждение пяти квартир, стоимость которых составляла от 4 до 8 млн рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 30 млн рублей.

В зависимости от роли каждого подсудимым инкриминируются статьи 105, 159, 158 УК РФ (убийство лиц, совершенное заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, общеопасным способом, с целью сокрытия другого преступления или облегчения его совершения; мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение; кража; пособничество в мошенничестве).

Материалы дела занимают 67 томов.

Ранее сообщалось о вынесении обвинительного приговора в отношении одного из членов группы, дело которого было выделено в отдельное производство. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

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Тэги: РОССИЯ, ТВЕРЬ, РИЭЛТОРЫ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]