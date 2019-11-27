Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.872 RUR   0.0266 GBR   2.1852 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.41 0.40 Brent 64.27 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.11.2019 20:01

Байден по-прежнему пользуется наибольшей популярностью среди кандидатов от демократов в президенты США - опрос

Бывший вице-президент США Джо Байден остается самым популярным среди участников президентской гонки от Демократической партии, сообщает в среду CNN со ссылкой на собственный опрос.

Согласно полученным результатам, 28% сторонников демократов поддерживают Байдена. Этот показатель уменьшился на шесть процентных пункта по сравнению с аналогичным опросом в прошлом месяце.

За ним следует сенатор Берни Сандерс с 17%. Еще 14% опрошенных готовы отдать свой голос за сенатора Элизабет Уоррен. У мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича - 11% сторонников. Отмечается, что поддержка Буттиджича с октября выросла почти в два раза.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, согласно результатам опроса набирает только 3%. Однако он лишь на днях присоединился к борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, не участвовал в дебатах и лишь приступает к проведению предвыборной кампании. Аналитики считают кандидатуру Блумберга потенциальной угрозой, в первую очередь, для другого "умеренного" демократа - Байдена.

Опрос проводился 21-24 ноября. В нем приняли участие около 400 американских избирателей, заявивших о том, что они поддерживают демократов.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кому из кандидатов от демократов удастся победить на праймериз партии и стать его оппонентом на выборах 2020 года, но он готов бороться с любым из них.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на президентский пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

Ранее Трамп назвал сенатора Берни Сандерса и Джо Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ДЕМОКРАТЫ, КАНДИДАТ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Трамп предрек США "депрессию" в случае победы демократов в 2020 году Трамп: демократы пытаются уничтожить Республиканскую партию, на кону - вся страна Байден собрал $21,5 млн на свою предвыборную кампанию, уступив Буттиджичу В США участники президентской гонки от демократов не в восторге от встречи Трампа с Ким Чен Ыном Трамп уверен, что демократы не смогут добиться его импичмента "Охота на ведьм" в США продолжается, уверен Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]