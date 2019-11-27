Байден по-прежнему пользуется наибольшей популярностью среди кандидатов от демократов в президенты США - опрос

Бывший вице-президент США Джо Байден остается самым популярным среди участников президентской гонки от Демократической партии, сообщает в среду CNN со ссылкой на собственный опрос.

Согласно полученным результатам, 28% сторонников демократов поддерживают Байдена. Этот показатель уменьшился на шесть процентных пункта по сравнению с аналогичным опросом в прошлом месяце.

За ним следует сенатор Берни Сандерс с 17%. Еще 14% опрошенных готовы отдать свой голос за сенатора Элизабет Уоррен. У мэра города Саут-Бенд в Индиане Пита Буттиджича - 11% сторонников. Отмечается, что поддержка Буттиджича с октября выросла почти в два раза.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, согласно результатам опроса набирает только 3%. Однако он лишь на днях присоединился к борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, не участвовал в дебатах и лишь приступает к проведению предвыборной кампании. Аналитики считают кандидатуру Блумберга потенциальной угрозой, в первую очередь, для другого "умеренного" демократа - Байдена.

Опрос проводился 21-24 ноября. В нем приняли участие около 400 американских избирателей, заявивших о том, что они поддерживают демократов.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кому из кандидатов от демократов удастся победить на праймериз партии и стать его оппонентом на выборах 2020 года, но он готов бороться с любым из них.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении переизбраться на президентский пост и выражал уверенность в том, что ему это удастся.

Ранее Трамп назвал сенатора Берни Сандерса и Джо Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".