В Иране запущена крупнейшая в стране ветряная электростанция, мощность которой составляет 50 МВт, сообщает агентство Mehr.

Инвестиции в электростанцию, которая расположена в провинции Восточный Азербайджан, составили 9,6 трлн риалов (около $80 млн).

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан отметил, что до конца 1398 иранского календарного года (завершится в марте 2020 года) в 13 провинциях страны планируется открыть 20 электростанций совокупной мощностью 3 тыс. МВт.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников с начала текущего года достигла 4,405 млрд кВт.ч, сообщает Tehran Times.