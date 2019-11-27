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Регион 27.11.2019 17:04

В Иране запущена крупнейшая в стране ветряная электростанция

В Иране запущена крупнейшая в стране ветряная электростанция, мощность которой составляет 50 МВт, сообщает агентство Mehr.

Инвестиции в электростанцию, которая расположена в провинции Восточный Азербайджан, составили 9,6 трлн риалов (около $80 млн).

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан отметил, что до конца 1398 иранского календарного года (завершится в марте 2020 года) в 13 провинциях страны планируется открыть 20 электростанций совокупной мощностью 3 тыс. МВт.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников с начала текущего года достигла 4,405 млрд кВт.ч, сообщает Tehran Times.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ВЕТЕР, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]