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Происшествия 27.11.2019 17:34

Президент Алиев соболезнует Мете в связи с жертвами землетрясения в Албании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования албанскому коллеге Илиру Мета в связи с человеческими жертвами в результате землетрясения.

«Уважаемый президент, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением в вашей стране. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, всему народу Албании. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в тексте соболезнования Алиева, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 30 человек, спасатели продолжают поиск среди обломков выживших и тела погибших, сообщает в среду агентство ЭФЭ. 45 человек удалось спасти из-под обломков.

Ранения получили порядка 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.

Спасательные операции проводят албанские спасатели, им помогают специалисты из других стран Европы.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ, АЛБАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]