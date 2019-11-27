Президент Алиев соболезнует Мете в связи с жертвами землетрясения в Албании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования албанскому коллеге Илиру Мета в связи с человеческими жертвами в результате землетрясения.
«Уважаемый президент, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением в вашей стране. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, всему народу Албании. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в тексте соболезнования Алиева, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 30 человек, спасатели продолжают поиск среди обломков выживших и тела погибших, сообщает в среду агентство ЭФЭ. 45 человек удалось спасти из-под обломков.
Ранения получили порядка 650 человек, из них восемь находятся в критическом состоянии.
Спасательные операции проводят албанские спасатели, им помогают специалисты из других стран Европы.
Х.Насирзаде
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