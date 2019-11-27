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Социум 27.11.2019 18:12

Президент Алиев выделил 3,9 млн манатов на капремонт автомобильных дорог в Хырдалане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Хырдалан.

Согласно распоряжению из Резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капитальный ремонт дорог протяженностью 5,1 км выделено 3,9 млн манатов.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ДОРОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]