Президент Алиев выделил 3,9 млн манатов на капремонт автомобильных дорог в Хырдалане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Хырдалан.

Согласно распоряжению из Резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капитальный ремонт дорог протяженностью 5,1 км выделено 3,9 млн манатов.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков