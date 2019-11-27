Президент Алиев выделил 3,9 млн манатов на капремонт автомобильных дорог в Хырдалане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Хырдалан.
Согласно распоряжению из Резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капитальный ремонт дорог протяженностью 5,1 км выделено 3,9 млн манатов.
Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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