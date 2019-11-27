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ТЭК 27.11.2019 20:15

Нефть дешевеет на данных о запасах в США, цена Brent - $64 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются после публикации данных о повышении запасов в США на прошлой неделе.

При этом добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные министерства энергетики.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК подешевели на $0,25 (на 0,39%) - до $64,02 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,34 (на 0,58%) - до $58,07 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина - на 5,132 млн баррелей и дистиллятов - на 725 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 600 тыс. баррелей, а также повышение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 97 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,64 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

В четверг американские рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]