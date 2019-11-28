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Дальнее зарубежье 28.11.2019 10:45

Идее сосуществования израильского и палестинского государств нет альтернативы - Могерини

Идея сосуществования израильского и палестинского государств сегодня, как никогда, поставлена под вопрос, признала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, которая отметила, что руководствовалась ею на протяжении своей карьеры высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Однако даже нынешняя ситуация не разубедила ее, что концепция сосуществования этих двух государств на Ближнем Востоке является единственным надежным решением продолжающегося конфликта.

"По моему мнению, и я в этом совершенно убеждена, это единственный шанс гарантировать мир и безопасность в регионе. Это принципиальная позиция, которая к тому же опирается на прагматизм. Никто не представил заслуживающей доверия альтернативы этому решению. Многие выступают против него, но никто не предложил альтернативы, которая была бы способна заменить такое решение", - заявила Могерини, выступая в среду в Страсбурге на последней для нее в качестве высокого представителя ЕС сессии Европарламента.

По ее словам, любые планы, которые не будут уважать прав и интересов народов, - и не только палестинского или израильского, а народов региона вообще - обречены на провал.

"Наша поддержка решения через сосуществование двух государств соответствует международному праву, принципам справедливости и демократии, а также основывается на реализме", - сказала глава европейской дипломатии.

ЕС продолжает работать над таким решением даже в этих сложных условиях, добавила она. В Брюсселе считают, что важно "дать услышать голос реализма", и Евросоюз не прекращает своих усилий, откуда и занятая им позиция по последним событиям в регионе.

"Прежде всего, речь о (израильских - ИФ) поселениях. Мы по-прежнему считаем, что изменение границ должно быть результатом прямых переговоров между сторонами на основе границ 1967 года. Израильские поселения на оккупированных палестинских территориях незаконны по международному праву. Эти поселения представляют собой препятствие для мира и угрожают решению через сосуществование двух государств", - заявила Могерини.

При этом, отметила она, поселения в Восточном Иерусалиме подвергают угрозе план превращения города в столицу двух государств.

"Мы не перестаем повторять эту позицию и вновь заявили о ней неделю назад", - напомнила Могерини, подчеркнув единство в ЕС по данной позиции.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ


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