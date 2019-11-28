Евросоюзу нужно торговое соглашение с США, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Нам нужно торговое соглашение с США", - сказала она в среду вечером, выступая на собрании Германской промышленной и торговой палаты DIHK.
По словам канцлера, пока процесс идет не совсем так, как представляли себе политики в Брюсселе.
"Это получается не так как мы себе представляли... Мандат ограничен", - отметила она. Тем не менее, необходимо стремиться к этой цели, считает канцлер.
Формально переговоры о торговом соглашении между ЕС и США начались в апреле 2019 года, страны-члены Евросоюза 15 апреля выдали Еврокомиссии мандат на переговоры.
Меркель заявила о необходимости подписания торгового соглашения ЕС-США
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