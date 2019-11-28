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Дальнее зарубежье 28.11.2019 11:16

Меркель заявила о необходимости подписания торгового соглашения ЕС-США

Евросоюзу нужно торговое соглашение с США, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Нам нужно торговое соглашение с США", - сказала она в среду вечером, выступая на собрании Германской промышленной и торговой палаты DIHK.

По словам канцлера, пока процесс идет не совсем так, как представляли себе политики в Брюсселе.

"Это получается не так как мы себе представляли... Мандат ограничен", - отметила она. Тем не менее, необходимо стремиться к этой цели, считает канцлер.

Формально переговоры о торговом соглашении между ЕС и США начались в апреле 2019 года, страны-члены Евросоюза 15 апреля выдали Еврокомиссии мандат на переговоры.

Меркель заявила о необходимости подписания торгового соглашения ЕС-США

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕС, США, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]