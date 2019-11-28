Венесуэле следует направлять деньги на нужды населения, а не выплачивать долги России - спецпредставитель Госдепа

Правительству Венесуэлы следует не возмещать свои долги перед РФ или КНР, а тратить средства на продовольствие и медикаменты для населения, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"У режима (венесуэльских властей - ИФ) деньги есть. Режим заплатил российской компании "Роснефть" более $1,5 млрд для того, чтобы сократить задолженность", - заявил Абрамс в среду на брифинге.
Он отметил, что Каракас также поставлял Китаю нефть на сумму около $3 млрд, значительная часть которой шла в счет погашения долгов; кроме этого, речь идет о поставках нефти Кубе на сумму в $900 млн.
"Всего это - более $5 млрд, которые можно было бы потратить на еду и лекарства, но этого не случилось", - сказал Абрамс.
В сентябре этого года Абрамс заявлял, что в Вашингтоне не исключают возможности введения санкций в отношении российской компании "Роснефть" из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы.
"Роснефть" ранее поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до ведения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями.
В ноябрьской презентации "Роснефти" говорилось, что в третьем квартале венесуэльская PDVSA снизила долг перед компанией до $800 млн. На начало 2019 года задолженность Венесуэлы составляла $2,3 млрд, на конец первого квартала 2019 года - $1,8 млрд, на конец второго квартала - $1,1 млрд.
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