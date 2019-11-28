Парламент Казахстана принял республиканский бюджет на 2020-2022 годы

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг согласился с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом в закон "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Таким образом, документ считается принятым парламентом в целом.

Как указывается в заключении комитета по финансам и бюджету мажилиса, сенатом было внесено 44 поправки.

"Поправки, внесенные сенатом, не изменяют основные параметры республиканского бюджета на 2020-2022 годы", - отмечается в заключении.

Ранее сообщалось, что в ходе обсуждения документа от комитетов и депутатов верхней палаты поступили различные предложения. Были поддержаны предложения по увеличению расходов на 40,8 млрд тенге, в том числе в 2020 году - на 15 млрд тенге.

"Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет перераспределения расходов, которые были предусмотрены в резерве правительства и в расходах на новые инициативы", - уточнялось в заключении.

В частности, предложения депутатов предусматривают вопросы финансирования ряда следующих объектов: газификацию Туркестанской и Жамбылской областей, Шымкента на общую сумму 17,1 млрд тенге, в том числе на 2020 год - 4,9 млрд тенге.

Предусматривается финансирование строительства водопроводов в Северо-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях и Жезказгане на общую сумму 5,2 млрд тенге, в том числе на 2020 год - 2,2 млрд тенге.

Также финансирование строительства зданий, сооружений и капитальный ремонт Военного института Национальной гвардии, комплекса пограничной заставы "Сары-Бухтер" в 2020 году на 1 млрд тенге.

Кроме того, расходы будут увеличены на реконструкцию русла реки Есиль и Сарыбулак в Нур-Султане, тепловой магистрали в Кокшетау в рамках подготовки к проведению XVII Форума межрегионального сотрудничества в 2020 году в сумме 1,3 млрд тенге.

Предлагается финансирование строительства канализационного коллектора в поселке Доссор Атырауской области, парка Жер-Уйык (теннисный центр) в Нур-Султане в 2020 году на 1,6 млрд тенге.

На подготовку и проведение 1150-летия Абу Насра Аль-Фараби и подготовку экспозиции в павильоне "Казахстан" ВДНХ в 2020 году затраты составят 832 млн тенге.

Кроме того, затраты бюджета на 1,4 млрд тенге будут связаны со строительством транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом в Алматы в 2020 году, а также 580 млн тенге будет предусмотрено путем внутреннего перераспределения в рамках программы "Ремонт и организация содержания, направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования".

Также 145,2 млн тенге будет выделено на подготовку к 30-летнему юбилею Независимости Казахстана, почти 460,5 млн тенге - для обеспечения информационным сопровождением деятельности сената в СМИ.

При этом сенаторы сократили на 145,6 млн тенге расходы по подпрограмме "Создание систем управления автопарком" в связи с нецелесообразностью финансирования данных расходов на текущий момент, а также 562,9 млн тенге в связи с переносом создания института парламентаризма на 2021 год по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.