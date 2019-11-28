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ТЭК 28.11.2019 10:31

Азеришыг построит 35-киловольную ЛЭП в Шемахинском районе

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика для строительства 35-киловольной ЛЭП «Чухурйурд-Мейсяри» в Шемахинском районе Азербайджана, отмечается в объявлении общества.

Стоимость участия - 400 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 6 января 2020 года. Тендерная процедура состоится 7 января в 16:00.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ПОДРЯДЧИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]