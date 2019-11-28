Азеришыг построит 35-киловольную ЛЭП в Шемахинском районе

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика для строительства 35-киловольной ЛЭП «Чухурйурд-Мейсяри» в Шемахинском районе Азербайджана, отмечается в объявлении общества.
Стоимость участия - 400 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 6 января 2020 года. Тендерная процедура состоится 7 января в 16:00.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).
В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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