Азеришыг построит 35-киловольную ЛЭП в Шемахинском районе

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчика для строительства 35-киловольной ЛЭП «Чухурйурд-Мейсяри» в Шемахинском районе Азербайджана, отмечается в объявлении общества.

Стоимость участия - 400 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 6 января 2020 года. Тендерная процедура состоится 7 января в 16:00.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова