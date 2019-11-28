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Дальнее зарубежье 28.11.2019 10:47

Афганские военные уничтожили 11 боевиков "Талибан" в провинции Тахар

Афганские военные отразили нападение боевиков террористической организации "Талибан" на приграничный с Таджикистаном уезд Даргад в северо-восточной афганской провинции Тахар, ликвидированы 11 талибов, в том числе два полевых командира, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-центре корпуса сил специального назначения Афганской армии.

"В ночь на четверг боевики с нескольких направлений атаковали уездный центр Даргад с территории населенного пункта Кара-Тепа, в результате боестолкновения убито 11 террористов, в том числе два полевых командира Кари Кадир и Кахрамон (...). Еще шесть террористов получили ранения", - сообщили в пресс-центре.

В ходе столкновения погиб один и ранены шесть афганских военнослужащих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]