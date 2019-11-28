Афганские военные отразили нападение боевиков террористической организации "Талибан" на приграничный с Таджикистаном уезд Даргад в северо-восточной афганской провинции Тахар, ликвидированы 11 талибов, в том числе два полевых командира, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-центре корпуса сил специального назначения Афганской армии.
"В ночь на четверг боевики с нескольких направлений атаковали уездный центр Даргад с территории населенного пункта Кара-Тепа, в результате боестолкновения убито 11 террористов, в том числе два полевых командира Кари Кадир и Кахрамон (...). Еще шесть террористов получили ранения", - сообщили в пресс-центре.
В ходе столкновения погиб один и ранены шесть афганских военнослужащих.
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