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Это интересно 28.11.2019 11:16

Starbucks откажется от пластиковых соломинок в кофейнях в Японии

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, начнет отказываться от пластиковых соломинок для напитков и заменять их на бумажные в своих кофейнях в Японии начиная с января 2020 года.

Трубочки стандартного размера будут доступны во всех кофейнях Starbucks в Японии к марту, а большие соломинки появятся во всех точках сети к маю, говорится в сообщении компании.

Решение позволит отказаться от ежегодного использования 200 млн одноразовых пластиковых соломинок во всех 1,5 тыс. кофеен в стране.

Starbucks продолжает изучать способы сократить использование одноразовых изделий из пластика в Японии, отмечается в сообщении компании. С 1996 года, когда в стране была открыта первая кофейня сети, компания предоставляет посетителям скидку в размере 20 иен, если они приносят свои чашки или термосы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЯПОНИЯ, STARBUCKS, ПЛАСТИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]