Starbucks откажется от пластиковых соломинок в кофейнях в Японии

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, начнет отказываться от пластиковых соломинок для напитков и заменять их на бумажные в своих кофейнях в Японии начиная с января 2020 года.

Трубочки стандартного размера будут доступны во всех кофейнях Starbucks в Японии к марту, а большие соломинки появятся во всех точках сети к маю, говорится в сообщении компании.

Решение позволит отказаться от ежегодного использования 200 млн одноразовых пластиковых соломинок во всех 1,5 тыс. кофеен в стране.

Starbucks продолжает изучать способы сократить использование одноразовых изделий из пластика в Японии, отмечается в сообщении компании. С 1996 года, когда в стране была открыта первая кофейня сети, компания предоставляет посетителям скидку в размере 20 иен, если они приносят свои чашки или термосы.