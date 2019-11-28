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ТЭК 28.11.2019 11:27

Новак: решение о просьбе исключить конденсат из расчета сделки ОПЕК+ еще не принято

Решение о просьбе исключить конденсат из расчета сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти еще не принято, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак перед совещанием с представителями нефтяных компаний о ситуации на нефтяном рынке.

"У нас пока нет такого решения. Мы сейчас делаем расчеты, на базе этих расчетов сделаем выводы", - сказал он.

Новак также не уточнил объем добываемого конденсата, отметив, что сейчас как раз совещание по этому поводу будет.

Ранее министр говорил, что Россия пытается выйти на плановый уровень сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, но этому мешает рост добычи газа и конденсата. "Мы пытаемся выйти на плановый уровень. Есть определенные нюансы, которые, как мы ранее отмечали, в течение зимнего периода оказывают своё влияние. Тем не менее, наши компании взяли на себя обязательства. Мы имеем в виду газоконденсат во время зимнего периода, ввод новых месторождений газовых, которые с более увеличенным объемом газа и конденсатов. Эти нюансы нужно учитывать, этот газ нужен для отопительных нужд, конденсатный газ является попутным, считаем, что его нельзя учитывать в общих объемах добычи", - пояснял он.

"Конденсат на рынки не уходит, мы считаем, что его не надо учитывать, потому что это совершенно другое направление, касающееся добычи газа и поставок газа, в первую очередь. У нас к сожалению, всё это попадает в статистику ЦДУ", - отмечал Новак.

Как сообщалось, в первой половине ноября добыча нефти в России составила 1,534 млн тонн в сутки, или 11,246 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), исполнение сделки ОПЕК+ составляло 68%.

Сделка по снижению нефтедобычи участниками ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года, из них на долю РФ приходится 228 тыс. б/с. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.

В Вене 5 декабря состоится министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), а также заседание министров ОПЕК. На следующий день соберутся министры стран-участниц ОПЕК+.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, КОНДЕНСАТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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