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28.11.2019 11:41

Baki Otis Lift осуществит замену 8 лифтов в жилых домах в Гяндже за 504 тыс. манатов

Исполнительная власть Гянджи направит более 504 тыс. манатов на замену 8 лифтов в жилых домах города.

Согласно материалам www.tender.gov.az с ЗАО «Baki Otis Lift» подписан соответствующий договор на сумму 504,554 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 5 февраля 2019 года «О дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы лифтовых хозяйств в многоквартирных зданиях городов и районов Азербайджана». В целом, в Гяндже планируется заменить 83 непригодных к использованию лифтов в 40 жилых домах. На эти цели будет направлено 5,48 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГЯНДЖА, ЛИФТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]