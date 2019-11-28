Baki Otis Lift осуществит замену 8 лифтов в жилых домах в Гяндже за 504 тыс. манатов

Исполнительная власть Гянджи направит более 504 тыс. манатов на замену 8 лифтов в жилых домах города.
Согласно материалам www.tender.gov.az с ЗАО «Baki Otis Lift» подписан соответствующий договор на сумму 504,554 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 5 февраля 2019 года «О дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы лифтовых хозяйств в многоквартирных зданиях городов и районов Азербайджана». В целом, в Гяндже планируется заменить 83 непригодных к использованию лифтов в 40 жилых домах. На эти цели будет направлено 5,48 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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