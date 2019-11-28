Военно-морские учения с участием РФ, Ирана и КНР в Индийском океане намечены на декабрь

Совместные военно-морские учения РФ, Ирана и КНР в северной части Индийского океана намечены на декабрь, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.
"Совместные военные учения Ирана, России и Китая, которые, надеюсь, пройдут в следующем месяце, пошлют миру сигнал о том, что эти три страны достигли значимого стратегического уровня отношений", - заявил Ханзади в интервью иранскому агентству "Мехр".
"Предстоящие учения посылают миру сигнал о том, что любые вопросы безопасности на море должны учитывать интересы всех вовлеченных стран", - сказал контр-адмирал.
"Мы не поощряем меры по обеспечению безопасности, которые предпринимаются в интересах только одной страны, игнорируя безопасность других", - подчеркнул иранский военачальник.
Он также заявил о неприемлемости ситуации, когда "одна страна прибегает к силе и тактике запугивания, ограничивая транспортировку нефти другой страной в международных водах".
Ранее Ханзади сообщил, что трехсторонние учения пройдут, в том числе, в Ормузском проливе и Персидском заливе.
Сообщения об учениях появились на фоне роста напряженности между США и Ираном в районе Персидского залива.
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