Военно-морские учения с участием РФ, Ирана и КНР в Индийском океане намечены на декабрь

Совместные военно-морские учения РФ, Ирана и КНР в северной части Индийского океана намечены на декабрь, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"Совместные военные учения Ирана, России и Китая, которые, надеюсь, пройдут в следующем месяце, пошлют миру сигнал о том, что эти три страны достигли значимого стратегического уровня отношений", - заявил Ханзади в интервью иранскому агентству "Мехр".

"Предстоящие учения посылают миру сигнал о том, что любые вопросы безопасности на море должны учитывать интересы всех вовлеченных стран", - сказал контр-адмирал.

"Мы не поощряем меры по обеспечению безопасности, которые предпринимаются в интересах только одной страны, игнорируя безопасность других", - подчеркнул иранский военачальник.

Он также заявил о неприемлемости ситуации, когда "одна страна прибегает к силе и тактике запугивания, ограничивая транспортировку нефти другой страной в международных водах".

Ранее Ханзади сообщил, что трехсторонние учения пройдут, в том числе, в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Сообщения об учениях появились на фоне роста напряженности между США и Ираном в районе Персидского залива.