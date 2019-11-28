Могерини призвала новое правительство Молдавии продолжить реформы, начатые прошлым кабинетом министров

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала новое правительство Молдавии продолжить реформы, начатые бывшим кабинетом министров.
"В отношении Молдовы, ЕС всегда поддерживал проведение структурных реформ в области борьбы с коррупцией, улучшения избирательного законодательства, и формирования независимой и ответственной системы юстиции. Как и ранее, Евросоюз готов любым путем способствовать процессу реформ, и как всегда поддержка будет зависеть от выполнения условий. И сейчас, полагаю, и в будущем мы будем сосредоточены на реформах, позволяющих бороться с коррупцией и корыстными интересами, на реформах, обеспечивающих независимые и аполитичные государственные институты", - отметила Могерини, выступая в среду вечером в ходе дебатов по Восточному партнерству в Европарламенте.
Текст выступления обнародован в четверг делегацией Евросоюза в Кишиневе.
Могерини напомнила, что в последние годы "удалось заключить амбициозные Соглашения об ассоциации и зонах свободной торговли с Грузией, Молдавией и Украиной - граждане этих стран могут посещать страны ЕС, не нуждаясь в визах, занимаясь бизнесом, туризмом или посещая свои семьи".
"Мы всегда фокусировались на людях, а не на геополитике. Я хочу подчеркнуть, что обсуждала это не только с нашими партнерами из Восточной Европы, но и с нашими более дальними восточными партнерами (Россией - "ИФ") - я объясняла, что Восточное партнерство никогда не было направлено "против кого-то", а только "для". Для граждан, для повышения уровня жизни, демократических стандартов, для обеспечения мирного Европейского континента на основе принципов партнерства и взаимодействия", - подчеркнула Могерини.
С 1 декабря Могерини покидает свою должность, передав полномочия Жозепу Борелю.
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