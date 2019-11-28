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СНГ 28.11.2019 17:02

Россия помогает укреплять ВС Киргизии, наращивает потенциал своей военной базы в этой стране - Шойгу

Россия оказывает Киргизии помощь в укреплении национальных Вооружённых сил, наращивает боевой потенциал своей военной базы, дислоцированной на территории республики, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Важными направлениями двусторонних отношений остаются обеспечение объединённой российской военной базы на территории Киргизии и наращивание её боевого потенциала. Оказываем помощь в укреплении киргизских Вооружённых сил", - сказал Шойгу в четверг на переговорах с начальником Генштаба Вооружённых сил Киргизии Райимберди Дуйшенбиевым.

По оценке Шойгу, военное сотрудничество России и Киргизии "динамично развивается".

"Осуществляется совместное планирование применения российско-киргизской коалиционной группировки войск, а также их практическое взаимодействие в ходе различных учений", - сказал министр обороны РФ.

Он отметил, что в текущем году подразделения Вооружённых сил Киргизии приняли участие в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".

"Один из его эпизодов был отработан на киргизском полигоне "Эдельвейс". Также военнослужащие наших стран успешно выполнили общие задачи в ходе совместных учений ОДКБ "Боевое братство", - сказал глава российского военного ведомства.

В ходе встречи он предложил уточнить порядок дальнейшей работы и утвердить план российско-киргизского сотрудничества в военной сфере на следующий год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]