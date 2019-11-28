Правительство Молдавии отрицает рассмотрение идеи федерализации

Вопрос федерализации страны не стоит на повестке дня правительства, заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Александр Фленкя.
"Молдавия очень четко определила приоритеты в процессе приднестровского урегулирования", - сказал Фленкя в четверг на брифинге, назвав свободное передвижение в зоне безопасности, соблюдение прав человека, решение вопроса школ с преподаванием на латинице, облегчение торговли между берегами и унификации налоговых стандартов и таможенных тарифов.
"Все это никак не может относиться к гипотетическому проекту федерализации. Если кто-то находит в этих приоритетах элементы федерализации, это может стать предметом для дискуссий. Но данный вопрос отсутствует в повестке правительства", - добавил вице-премьер.
Ранее Фленкя заявлял, что в ходе предстоящего заседания СМИД ОБСЕ 5-6 декабря в Братиславе Кишинев готов подписать компромиссный вариант протокола по итогам состоявшегося в начале октября раунда переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2".
Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" завершился в начале октября без подписания итогового протокола. Документ не удалось согласовать в ходе неформальной конференции по укреплению мер доверия на берегах Днестра, состоявшейся в начале ноября в Баварии. Это вызвано разногласиями между Кишиневом и Тирасполем относительно включения в протокол ряда положений, которые обсуждались в Братиславе.
Александр Фленкя был назначен ответственным за приднестровское урегулирование в новом правительстве Молдавии, утвержденном 14 ноября. Бывший вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, который считается лучшим в республике специалистом по проблеме приднестровского урегулирования, вернулся на должность советника президента Молдавии.
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