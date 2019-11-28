Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8711 RUR   0.0266 GBR   2.1978 TRY   0.2944

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.41 0.40 Brent 64.27 0.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.11.2019 17:14

Правительство Молдавии отрицает рассмотрение идеи федерализации

Вопрос федерализации страны не стоит на повестке дня правительства, заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Александр Фленкя.

"Молдавия очень четко определила приоритеты в процессе приднестровского урегулирования", - сказал Фленкя в четверг на брифинге, назвав свободное передвижение в зоне безопасности, соблюдение прав человека, решение вопроса школ с преподаванием на латинице, облегчение торговли между берегами и унификации налоговых стандартов и таможенных тарифов.

"Все это никак не может относиться к гипотетическому проекту федерализации. Если кто-то находит в этих приоритетах элементы федерализации, это может стать предметом для дискуссий. Но данный вопрос отсутствует в повестке правительства", - добавил вице-премьер.

Ранее Фленкя заявлял, что в ходе предстоящего заседания СМИД ОБСЕ 5-6 декабря в Братиславе Кишинев готов подписать компромиссный вариант протокола по итогам состоявшегося в начале октября раунда переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2".

Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" завершился в начале октября без подписания итогового протокола. Документ не удалось согласовать в ходе неформальной конференции по укреплению мер доверия на берегах Днестра, состоявшейся в начале ноября в Баварии. Это вызвано разногласиями между Кишиневом и Тирасполем относительно включения в протокол ряда положений, которые обсуждались в Братиславе.

Александр Фленкя был назначен ответственным за приднестровское урегулирование в новом правительстве Молдавии, утвержденном 14 ноября. Бывший вице-премьер по реинтеграции Василий Шова, который считается лучшим в республике специалистом по проблеме приднестровского урегулирования, вернулся на должность советника президента Молдавии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Глава МИД Молдавии убежден в отсутствии "тайного плана" Германии и России по приднестровскому урегулированию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]