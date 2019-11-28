Казахстан ведет переговоры о возвращении на родину шести гражданок страны, осужденных в Ираке за участие в ИГИЛ

Казахстанская сторона ведет переговоры с иракскими властями для возращения на родину шести гражданок Казахстана, приговоренных в Ираке к пожизненному лишению свободы за участие и содействие террористической организации "Исламское государство".
"Иракский суд приговорил наших женщин к пожизненному заключению. По иракским законам это 25 лет тюрьмы, они находятся в тюрьме два года. Это шесть женщин, гражданки Казахстана", - заявил в четверг посол республики по особым поручениям Станислав Василенко на брифинге в Нур-Султане.
"В любом случае они вернутся в Казахстан. Мы ведем переговоры с иракскими властями по их скорейшему возвращению", - заявил казахстанский дипломат.
Заместитель главы МИД Казахстана Ержан Ашикбаев сообщил на брифинге, что женщины осуждены в Ираке за участие или содействие ИГИЛ.
Ранее в четверг МИД сообщал, что в Казахстан из Ирака эвакуированы 14 несовершеннолетних казахстанцев, которые находились в иракской тюрьме со своими матерями, отбывающими наказание за причастность к террористической деятельности.
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