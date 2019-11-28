Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8711 RUR   0.0266 GBR   2.1978 TRY   0.2944

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.41 0.40 Brent 64.27 0.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.11.2019 17:28

Макрон выступает за "новое поколение" соглашений с РФ в сфере безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что без участия европейских стран двусторонние соглашения с Россией не смогут обеспечить безопасность Европы.

"Мы не можем допускать то, что наша безопасность обеспечивается двусторонними соглашениями, в которые не будут входить никакие европейские страны", - cказал Макрон на пресс-конференции.

Он отметил необходимость "нового поколения" соглашений с Россией в сфере стратегической безопасности, однако это, по его словам, требует много работы.

"Новое поколение соглашений, которые, как я хотел бы, заменили бы ДРСМД, требуют много работы и координации внутри альянса (НАТО - ИФ), в особенности, - между европейскими странами", - указал Макрон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СОГЛАШЕНИЯ


Похожие новости


Макрон указывает на необходимость новых мер в борьбе с дезинформацией Президент Алиев принял делегацию Группы дружбы Франция-Кавказ Алиев посетил посольство Франции и оставил запись в «книге скорби» в связи с кончиной Жака Ширака Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака Макрон: Франция не может принять у себя всех желающих попасть туда иммигрантов Макрон считает необходимой встречу президентов Ирана и США на полях ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]