Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что без участия европейских стран двусторонние соглашения с Россией не смогут обеспечить безопасность Европы.

"Мы не можем допускать то, что наша безопасность обеспечивается двусторонними соглашениями, в которые не будут входить никакие европейские страны", - cказал Макрон на пресс-конференции.

Он отметил необходимость "нового поколения" соглашений с Россией в сфере стратегической безопасности, однако это, по его словам, требует много работы.

"Новое поколение соглашений, которые, как я хотел бы, заменили бы ДРСМД, требуют много работы и координации внутри альянса (НАТО - ИФ), в особенности, - между европейскими странами", - указал Макрон.