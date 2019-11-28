Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что без участия европейских стран двусторонние соглашения с Россией не смогут обеспечить безопасность Европы.
"Мы не можем допускать то, что наша безопасность обеспечивается двусторонними соглашениями, в которые не будут входить никакие европейские страны", - cказал Макрон на пресс-конференции.
Он отметил необходимость "нового поколения" соглашений с Россией в сфере стратегической безопасности, однако это, по его словам, требует много работы.
"Новое поколение соглашений, которые, как я хотел бы, заменили бы ДРСМД, требуют много работы и координации внутри альянса (НАТО - ИФ), в особенности, - между европейскими странами", - указал Макрон.
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