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Регион 28.11.2019 18:22

Власти Армении объявили в розыск бывшего генпрокурора республики Костаняна

Специальная следственная служба Армении объявила в розыск бывшего генерального прокурора республики Геворка Костаняна и ходатайствует о его аресте.

"Костанян объявлен в розыск. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста", - сообщили местным СМИ в Специальной следственной службе.

Ранее Костанян, обвиняемый по делу о беспорядках в Ереване в марте 2008 года, заявил, что не намерен возвращаться из России в республику до конца года.

Специальная следственная служба Армении направила Костаняну требование в течение 48 часов явиться для официального предъявления обвинения.

Армянским СМИ бывший генпрокурор сообщил, что преподает в Университете прокуратуры России, и, в соответствии с контрактом, не может прервать свою работу.

"Занятия завершатся в конце года, после чего я смогу вернуться в Армению", - сказал Костанян.

Бывший глава надзорного ведомства Армении также отметил, что выдвинутые против него обвинения "абсурдны".

Согласно обвинению, Костанян, с 2006 года занимавший пост замглавы Минюста Армении, а с июля 2008 года - помощник президента страны, "с целью сокрытия противоправных действий полиции и антиконституционного использования армии во время мартовских событий 2008 года" в составе группы высокопоставленных полицейских злоупотребил служебными полномочиями и участвовал в "сокрытии преступления, фальсификации доказательств".

По версии следствия, сфальсифицированные документы были предоставлены парламентской комиссии по изучению обстоятельств событий 1 марта 2008 года, экспертной группе по сбору фактов, следователям. Документы были подписаны по состоянию на 1 марта 2008 года начальником полиции Армении Айком Арутюняном (покончил с собой 23 сентября 2019 года), его заместителями и другими высокопоставленными полицейскими.

Костанян занимал пост генпрокурора Армении в 2014-2016 годы, ушел в отставку после смены власти в Армении в 2018 году.

Главным фигурантом "дела 1 марта" в Армении является бывший президент страны Роберт Кочарян. Он был арестован в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Обвиняемыми по этому делу также являются бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатров, бывший вице-премьер страны Армен Геворкян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ГЕНПРОКУРОР, РОЗЫСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]