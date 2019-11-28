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28.11.2019 16:30

ГААД получит 11,1 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) первичные средства размере 11,1 млн манатов на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Баку-Шемаха-Евлах (115 км)-Гонагкенд-Хамйели-Икинджи Чайлы-Икинджи Джабаны-Джабаны.

Средства будут выделены из госбюджете на 2019 год в рамках капитальных вложений.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГААД, ДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]