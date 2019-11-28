ГААД получит 11,1 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) первичные средства размере 11,1 млн манатов на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Баку-Шемаха-Евлах (115 км)-Гонагкенд-Хамйели-Икинджи Чайлы-Икинджи Джабаны-Джабаны.

Средства будут выделены из госбюджете на 2019 год в рамках капитальных вложений.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков