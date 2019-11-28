Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти города Шамахы из госбюджета 7 млн манатов на усиление техобеспечения инфраструктуры услуг.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Средства будут направлены на перевозку и утилизацию бытовых отходов, очистку улиц, улучшение качества общественного транспорта, а также закупку техники и оборудования для совершенствования службы скорой помощи.
Средства будут выделены из госбюджета на 2019 год в рамках капитальных вложений.
А. Мамедов
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