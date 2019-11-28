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28.11.2019 16:44

Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти города Шамахы из госбюджета 7 млн манатов на усиление техобеспечения инфраструктуры услуг.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Средства будут направлены на перевозку и утилизацию бытовых отходов, очистку улиц, улучшение качества общественного транспорта, а также закупку техники и оборудования для совершенствования службы скорой помощи.

Средства будут выделены из госбюджета на 2019 год в рамках капитальных вложений.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШАМАХЫ, СРЕДСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]