Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти города Шамахы из госбюджета 7 млн манатов на усиление техобеспечения инфраструктуры услуг.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Средства будут направлены на перевозку и утилизацию бытовых отходов, очистку улиц, улучшение качества общественного транспорта, а также закупку техники и оборудования для совершенствования службы скорой помощи.

Средства будут выделены из госбюджета на 2019 год в рамках капитальных вложений.

А. Мамедов