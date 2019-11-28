Зеркаль подала в отставку с поста замглавы МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль просит Кабинет министров уволить ее по собственному желанию.

"Сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни! Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала Зеркаль на своей странице в Фейсбук в четверг.

Дипломат также разместила на странице в соцсети фотокопию своего заявления на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в котором просит уволить ее с занимаемой должности по собственному желанию.

Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции 21 августа 2014 года. Она также является агентом Украины по делу "Украина против РФ", которое рассматривается в Международном суде ООН (Гаага).

20 ноября Зеркаль сообщила, что вскоре уходит из Министерства иностранных дел. "Я понимаю, что с точки зрения "мы будем дружить с Россией", то я не тот персонаж, который о дружбе. Я все же файтер... Я представляю позицию, отличную от видения россиян", - сказала Зеркаль в интервью "bihus.info".

Она сообщила, что в последние месяцы занималась только судами ( в частности слушаниями в Гааге по новому арбитражу в отношении украинских моряков и кораблей, задержанных Россией) и была исключена из других процессов, в частности связанных с газом. "Именно поэтому у меня сложилось абсолютная уверенность в том, что мне нечего делать в МИД. Потому что меня отстранили, и единственное, что я смогла сделать, - это довести эти процессы до какой-то логической точки, от которой нет затем обратного пути. По крайней мере, это будет зафиксировано навсегда", - сказала Зеркаль. Она надеется, что международные иски Украины против РФ не будут остановлены, поскольку впоследствии их нельзя будет восстановить.

В августе 2019 года Зеркаль уже сообщала, что намерена завершить свою работу в МИД. "Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала. Сейчас у меня задача - определиться по процедурным вопросам в арбитраже по моряках. И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИД", - сказала она в интервью "BBC News Украина", обнародованном 14 августа.

При этом Зеркаль не уточнила, чем именно хотела бы заняться после завершения работы в МИД. На вопрос, готова ли она стать послом Украины, замминистра отметила, что не намерена покидать Украину. "Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна", - резюмировала она.