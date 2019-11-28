ГКИВ Азербайджана ликвидировал Азнефтехиммаш

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) принял решение о ликвидации ОАО «Азнефтехиммаш», сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве налогов.

«ГКИВ 27 ноября принял решение об объединении «Азнефтехиммаш» с ОАО «Балаханский машиностроительных завод». В результате будет ликвидирован Азнефтхиммаш», - подчеркнули в ведомстве.

ОАО «Азнефтехиммаш» объединяет 8 заводов и 4 института, специализирующихся на выпуске машиностроительного и нефтепромыслового оборудования. В период бывшего СССР, на этих заводах производилось до 70% всего нефтепромыслового оборудования СССР.

Уставный капитал общества на конец 2018 года составляет 16 млн 741,562 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков