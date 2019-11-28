Президент Азербайджана ликвидировал Палату по надзору за финансовыми рынками, все полномочия переданы Центробанку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о совершенствовании регулирования и контроля на рынке финансовых услуг.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению ликвидируется Палата по надзору за финансовыми рынками, все ее функции, обязанности, полномочия и имущество передается Центральному банку Азербайджана.

Центральному банку поручено в течение месяца подготовить предложения по внесению необходимых изменений в законы «О Центральном банке», «О банках», «О небанковских кредитных организациях», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О валютном регулировании» и в другие законодательные акты.

Палата по надзору на финансовыми рынками была создана на основании указа президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 февраля 2016 года.

А.Мамедов