Азербайджан и Туркменистан договорились о строительстве фиброоптической линии связи по дну Каспия

Азербайджан и Туркменистан договорились о строительстве магистральной фиброоптической линии связи между двумя странами по дну Каспийского моря, говорится в сообщении компании «AzerTelecom».

В рамках 12-ой телекоммуникационной выставки Turkmentel-2019 между сторонами подписано межгосударственное соглашение об организации деятельности по совместному строительству, владению и использованию операторами связи двух стран фиброоптической линии связи по маршруту Азербайджан-Туркменистан по дну Каспия.

Документ подписали посол Азербайджана в Туркменистане Гасан Зейналов и глава агентства «Туркменарагатнашык» при министерстве промышленности и коммуникаций Туркменистана Гаджимурад Худайгулиев.

С азербайджанской стороны оператором проекта является «AzerTelecom», с туркменской – телекоммуникационный оператор «Туркментелком».

Кабель пройдет по маршруту Сиазань-Туркменбаши.

"Данная магистральная линия создаст Цифровой Шелковый Путь между Европой и Азией. Этот проект позволит осуществлять интернет трафик из интернет-центров Европы посредством Азербайджана и Туркменистана далее в Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию. Прокладка кабеля также внесет свой вклад в развитие телекоммуникационного сектора обоих стран и региона в целом», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, компании-операторы связи AzerTelecom, Transtelecom и KazTransCom в 2018 году подписали соответствующее трехстороннее соглашение. 19 марта 2019 года между Азербайджаном и Казахстаном было также подписано и далее утверждено руководствами обеих стран межгосударственное соглашение об организации содействия в реализации этого проекта вышеназванными операторами связи.

19 ноября 2019 года в городе Актау состоялась церемония, посвященная началу работ на Казахстанской территории по проекту Транскаспийской Фибер-Оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.

Протяженность кабеля по дну Каспийского моря будет составлять около 380-400 км. Проектная емкость передачи данных - не менее 4-6 терабит/с. TransCaspian Fiber Optic станет стратегически важным проектом для обеих стран, который полностью удовлетворит все потребности транзита между Европой и Азией.

AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана.

AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. AzerTelecom реализовывает программу Azerbaijan Digital Hub (ADH), чтобы трансформировать Азербайджан в цифровой центр региона.

Н.Аббасова