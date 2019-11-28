Азербайджан и Туркменистан договорились о строительстве фиброоптической линии связи по дну Каспия

Азербайджан и Туркменистан договорились о строительстве магистральной фиброоптической линии связи между двумя странами по дну Каспийского моря, говорится в сообщении компании «AzerTelecom».
В рамках 12-ой телекоммуникационной выставки Turkmentel-2019 между сторонами подписано межгосударственное соглашение об организации деятельности по совместному строительству, владению и использованию операторами связи двух стран фиброоптической линии связи по маршруту Азербайджан-Туркменистан по дну Каспия.
Документ подписали посол Азербайджана в Туркменистане Гасан Зейналов и глава агентства «Туркменарагатнашык» при министерстве промышленности и коммуникаций Туркменистана Гаджимурад Худайгулиев.
С азербайджанской стороны оператором проекта является «AzerTelecom», с туркменской – телекоммуникационный оператор «Туркментелком».
Кабель пройдет по маршруту Сиазань-Туркменбаши.
"Данная магистральная линия создаст Цифровой Шелковый Путь между Европой и Азией. Этот проект позволит осуществлять интернет трафик из интернет-центров Европы посредством Азербайджана и Туркменистана далее в Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию. Прокладка кабеля также внесет свой вклад в развитие телекоммуникационного сектора обоих стран и региона в целом», - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, компании-операторы связи AzerTelecom, Transtelecom и KazTransCom в 2018 году подписали соответствующее трехстороннее соглашение. 19 марта 2019 года между Азербайджаном и Казахстаном было также подписано и далее утверждено руководствами обеих стран межгосударственное соглашение об организации содействия в реализации этого проекта вышеназванными операторами связи.
19 ноября 2019 года в городе Актау состоялась церемония, посвященная началу работ на Казахстанской территории по проекту Транскаспийской Фибер-Оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.
Протяженность кабеля по дну Каспийского моря будет составлять около 380-400 км. Проектная емкость передачи данных - не менее 4-6 терабит/с. TransCaspian Fiber Optic станет стратегически важным проектом для обеих стран, который полностью удовлетворит все потребности транзита между Европой и Азией.
AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана.
AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. AzerTelecom реализовывает программу Azerbaijan Digital Hub (ADH), чтобы трансформировать Азербайджан в цифровой центр региона.
Н.Аббасова
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