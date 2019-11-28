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Происшествия 28.11.2019 17:21

Суд в Ульяновске отправил на 10,5 лет в колонию заказчика покушения на главу местной азербайджанской диаспоры

Суд в Ульяновской области вынес приговор организатору покушения на убийство главы азербайджанской диаспоры в Ульяновске Ислама Гусейнова осенью 2009 года, сообщает прокуратура региона в четверг.

"Искендер Гусеинов приговорен к 10,5 годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Его действия квалифицированы судом по ряду статей УК РФ, среди которых, в частности, организация покушения на убийство, совершенного организованной группой, сопряженного с бандитизмом, пособничество в банде и в совершаемых ею нападениях.

Фигурант скрывался от следствия, проживал в различных населенных пунктах РФ по поддельным документам. В марте 2019 года он был задержан в Москве, отмечается в сообщении.

Суд установил, что осенью 2009 года Искендер Гусеинов вместе с сообщником решили нанять киллера для убийства Ислама Гусейнова, своего конкурента и кредитора. Исполнитель убийства во время покушения ошибочно ранил двух других людей. Киллер и четверо соучастников получили от 11 до 19 лет колонии.

После этого случая на жизнь председателя регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" покушались еще раз.

В сентябре 2012 года из-за личной неприязни двое мужчин напали на Ислама Гусейнова. При этом был застрелен охранник, сам лидер диаспоры практически не пострадал. Двое нападавших осуждены на срок от 11 до 13 лет колонии.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЬЯНОВСК, ПОКУШЕНИЕ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]