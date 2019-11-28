Суд в Ульяновске отправил на 10,5 лет в колонию заказчика покушения на главу местной азербайджанской диаспоры

Суд в Ульяновской области вынес приговор организатору покушения на убийство главы азербайджанской диаспоры в Ульяновске Ислама Гусейнова осенью 2009 года, сообщает прокуратура региона в четверг.
"Искендер Гусеинов приговорен к 10,5 годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Его действия квалифицированы судом по ряду статей УК РФ, среди которых, в частности, организация покушения на убийство, совершенного организованной группой, сопряженного с бандитизмом, пособничество в банде и в совершаемых ею нападениях.
Фигурант скрывался от следствия, проживал в различных населенных пунктах РФ по поддельным документам. В марте 2019 года он был задержан в Москве, отмечается в сообщении.
Суд установил, что осенью 2009 года Искендер Гусеинов вместе с сообщником решили нанять киллера для убийства Ислама Гусейнова, своего конкурента и кредитора. Исполнитель убийства во время покушения ошибочно ранил двух других людей. Киллер и четверо соучастников получили от 11 до 19 лет колонии.
После этого случая на жизнь председателя регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" покушались еще раз.
В сентябре 2012 года из-за личной неприязни двое мужчин напали на Ислама Гусейнова. При этом был застрелен охранник, сам лидер диаспоры практически не пострадал. Двое нападавших осуждены на срок от 11 до 13 лет колонии.
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