Центр поддержки экспорта за 11 месяцев содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $130 млн

Центр поддержки экспорта по принципу «единого окна» содействовал в течение января-ноября 2019 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $130,4 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В январе этот показатель составил $8 млн, в феврале – $5,6 млн, марте - $7,3 млн, апреле – $10,5 млн, мае – $17,8 млн, июне – $10,5 млн, июле –$20,4 млн, августе – $11,6 млн, в сентябре - $8,2 млн, в октябре – $18,6 млн, в ноябре – $11,9 млн.
Как сообщалось ранее, в 2018 году этот показатель составил $149,8 млн.
«Единое окно» Центра поддержки экспорта создано в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года «О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций».
Б.Рустамбеков
Зеленский в декабре планирует визит в Азербайджан
Президент Алиев определит дату проведения внеочередных выборов в парламент Азербайджана – правящая партия
Политсовет правящей партии единогласно поддержал предложение о роспуске парламента Азербайджана – Ахмедов
Суд в Ульяновске отправил на 10,5 лет в колонию заказчика покушения на главу местной азербайджанской диаспоры
Иностранные туристы в Азербайджане стали реже пользоваться банковскими картами
Правоохранительные органы Азербайджана и РФ в ходе совместной операции на границе задержали около 70 человек, находившихся в розыске
Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы
ГААД получит 11,1 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Baki Otis Lift осуществит замену 8 лифтов в жилых домах в Гяндже за 504 тыс. манатов
Решения о возобновлении авиасообщения между РФ и Грузией до конца года ждать не следует - Карасин
Зеленский и Меркель по телефону обсудили подготовку к нормандскому саммиту
Глава комитета начальников штабов США считает, что шансы на возобновление переговоров с талибами повысились
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодный Friday»
В Баку прошла встреча, посвященная истории Архангельска
Программа Azerbaijan Digital Hub внесет вклад в развитие Стартапов
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г