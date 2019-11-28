Центр поддержки экспорта за 11 месяцев содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $130 млн

Центр поддержки экспорта по принципу «единого окна» содействовал в течение января-ноября 2019 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $130,4 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе этот показатель составил $8 млн, в феврале – $5,6 млн, марте - $7,3 млн, апреле – $10,5 млн, мае – $17,8 млн, июне – $10,5 млн, июле –$20,4 млн, августе – $11,6 млн, в сентябре - $8,2 млн, в октябре – $18,6 млн, в ноябре – $11,9 млн.

Как сообщалось ранее, в 2018 году этот показатель составил $149,8 млн.

«Единое окно» Центра поддержки экспорта создано в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года «О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций».

Б.Рустамбеков