Решения о возобновлении авиасообщения между РФ и Грузией до конца года ждать не следует - Карасин

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и российский сенатор Григорий Карасин в четверг на встрече в Праге обсудили вопросы, связанные с транспортными и гуманитарными отношениями между двумя странами.
"Господин Карасин заявил, что в Москве думают о том, чтобы восстановить воздушное сообщение с Грузией, однако не называл конкретных дат. Я ответил, что этот вопрос в их прерогативе, и если будет готовность с их стороны, то наше позиция известна - мы поддерживаем гуманитарные контакты между людьми и ждем их решения", - сказал журналистам Абашидзе, после трехчасовой встречи.
В свою очередь Карасин заявил журналистам, что российская сторона продолжает работать над этим вопросом.
"Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года. Мы будем думать, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы. Соглашение в связи с этим достигнуто", - заявил журналистам Карасин.
Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.
Встречи в "пражском формате" в настоящее время являются единственным прямым диалогом между официальными лицами Грузии и РФ. В ходе них обсуждаются в основном вопросы, связанные с торгово-экономическими и гуманитарными вопросами в отношениях между двумя странами. Первая встреча в этом формате состоялась в декабре 2012 года в пригороде Женевы, после этого они регулярно проходят в Праге.
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