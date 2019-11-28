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Регион 28.11.2019 17:56

Решения о возобновлении авиасообщения между РФ и Грузией до конца года ждать не следует - Карасин

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и российский сенатор Григорий Карасин в четверг на встрече в Праге обсудили вопросы, связанные с транспортными и гуманитарными отношениями между двумя странами.

"Господин Карасин заявил, что в Москве думают о том, чтобы восстановить воздушное сообщение с Грузией, однако не называл конкретных дат. Я ответил, что этот вопрос в их прерогативе, и если будет готовность с их стороны, то наше позиция известна - мы поддерживаем гуманитарные контакты между людьми и ждем их решения", - сказал журналистам Абашидзе, после трехчасовой встречи.

В свою очередь Карасин заявил журналистам, что российская сторона продолжает работать над этим вопросом.

"Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года. Мы будем думать, когда, как и в какой форме возобновятся прямые рейсы. Соглашение в связи с этим достигнуто", - заявил журналистам Карасин.

Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

Встречи в "пражском формате" в настоящее время являются единственным прямым диалогом между официальными лицами Грузии и РФ. В ходе них обсуждаются в основном вопросы, связанные с торгово-экономическими и гуманитарными вопросами в отношениях между двумя странами. Первая встреча в этом формате состоялась в декабре 2012 года в пригороде Женевы, после этого они регулярно проходят в Праге.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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